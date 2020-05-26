فيديو أهداف مباراة ليفركوزن وفولفسبورج في الدوري الألماني

شاهد أهداف مباراة ليفركوزن وفولفسبورج في الدوري الألماني، لحساب الجولة 28، اليوم الثلاثاء الموافق 26-5-2020، على ملعب باي آرينا.
شهد اللقاء مشاركة المهاجم المطلوب في عدة أندية أوروبية هذا الصيف “كاي هافيرتز” في الخط الأمامي لباير ليفركوزن، ومن خلفه الثلاثي موسى ديابي وأميري وبلعربي.
وقاد خط هجوم فولفسبورج اللاعب الهولندي “فيجورست” الذي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفًا.
انتهى الشوط الأول بتقدم الزوار “فولفسبورج” بهدف دون رد سجله المدافع الصربي مارين بونجراسيتش القادم من ريد بول سالزبورج برأسية نموذجية بعد تلقيه كرة عرضية من ماكسمليانو آرنولد إثر ركلة حرة مباشرة نفذت من الجهة اليمنى بالقدم اليسرى.
شاهد الأهداف
الهدف الأول
الهدف الثاني
الهدف الثالث
الهدف الرابع
الهدف الأول لليفركوزن
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