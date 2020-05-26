فيديو أهداف مباراة إينتراخت فرانفكورت وفرايبورج فى الدوري الألماني

شاهد أهداف مباراة إينتراخت فرانفكورت وفرايبورج فى الدوري الألماني، لحساب الجولة الـ28، والتي تقام على ملعب فرانكفورت “كومرزبنك آرينا” مساء اليوم الثلاثاء 26-5-2020.
افتتح الفريق الضيف اهداف المباراة فى الدقيقة 28 عن طريق الايطالي “فينسينزو جريفو” بعد ان توغل من الجانب الأيسر وسدد كرة قوية فى المنتصف معلناً عن تقدم فرايبورج بالهدف الأول.
وفى الدقيقة 35 تدارك إينتراخت فرانكفورت هدف التعادل من خلال البرتغالي “أندريه سيلفا” بعد متابعة كرة مرتده من حارس المرمي ليضعها برأسه بكل سهولة فى الشباك.
إليكم فيديو أهداف المباراة
الهدف الاول لفرايبورج 1-0
هدف التعادل لفرانكفورت 1-1
الهدف الثاني لفرايبورج 2-1
الهدف الثالث لفرايبورج 3-1
الهدف الثاني لفرانكفورت 3-2
الهدف الثالث لفرانكفورت 3-3
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