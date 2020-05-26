برشلونة يُسوق بطريقة ذكية لـ”كمامة” تحمل ألوان وشعار الفريق

فكّرت إدارة نادي برشلونة ضمن اقتراحتها لتعزيز مداخيل الفريق، في نشر “كمامة” رسمية تخص النادي الكتلوني، وتحمل ألوان وشعار النادي الإسباني، يتم ترويجها وبيعها داخل إسبانيا، وكذلك على صعيد دولي.
وأمرت إدارة برشلونة كافة اللاعبين وكذلك أعضاء الطاقم الفني بارتداء الكمامة في تدريبات اليوم الثلاثاء، ومنحت لها مساحة خاصة على صفحات النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتوافق هذه الكمامات، التي يتم إنتاجها محلياً من قطن عضوي 100%، مع جميع ضمانات السلامة واللوائح الصحية، مع ضمان الحماية حتى 40 غسلة.
وبدأ إنتاج خط الكمامات بثلاث تصميمات يعتزم البرسا زيادتها في حال وجود إقبال كبير عليها؛ ويناسب التصميم الأول الأطفال من عمر 3 إلى 6 أعوام، والثاني للأطفال بين 7 و12 عاماً، بينما الثالث للبالغين.
واستأنف فريق برشلونة تدريباته الثلاثاء في مدينة “خوان جامبر” الرياضية تحت قيادة أعضاء الجهاز الفني، الذين ارتدوا الكمامات الواقية الرسمية للنادي، والتي تم طرحها للبيع لأول مرة.
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