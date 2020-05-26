شاهد فيديو أهداف مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند فى الدوري الألماني، لحساب الجولة الـ28 على ملعب دورتموند “سيجنال إيدونا بارك”.
شهدت المباراة مشاركة النجم المغربي المعار من ريال مدريد لدورتموند “أشرف حكيمي” في التشكيل الأساسي، كما شارك هداف البوندسليجا هذا الموسم “روبرت ليفاندوفسكي” في خط مقدمة البايرن، بينما لعب الهداف الواعد هالاند منذ البداية في خط هجوم دورتموند.
انتهي اللقاء بفوز بايرن ميونخ بهدف دون مقابل عن طريق لاعب الوسط الألماني “كيميش”، جاء الهدف فى الدقيقة (43) من تسديدة ماكرة “ساقطة” من على خط ال18، ذهبت من فوق رأس الحارس رومان بوركي المتقدم من مرماه بشكل خاطيء.
ورفع بايرن ميونخ رصيده بذلك إلى 64 نقطة في الصدارة بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 57 نقطة في المركز الثاني، وذلك قبل ست مراحل من نهاية المسابقة، لتتقلص فرص دورتموند بشكل كبير في انتزاع اللقب للمرة الأولى منذ عام 2012.
واقترب بايرن ميونخ خطوة كبيرة من التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) للموسم الثامن على التوالي، بعدما حقق انتصارا ثمينا أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند وتغلب عليه في عقر داره.
إليكم فيديو أهداف مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند فى الدوري الألماني
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