اللجنة الطبية بـ”الكاف” تطالب بإلغاء بطولات أفريقيا

أوصت اللجنة الطبية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بضرورة قيام الكاف باتخاذ قار بإلغاء البطولات التي ينظمها هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت تقارير تونسية أن اللجنة الطبية أكدت لمسؤولي الكاف صعوبة استئناف النشاط الكروي واكمال بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية هذا الموسم.

وتوقفت بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب انتهاء منافسات ربع النهائي، ونفس الحال بالنسبة لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية” على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة “موزاييك التونسية” أن عضو اللجنة الطبية في الكاف برينس بامبو، أكدت في تصريحات لإذاعة “جوي اف ام” الغانية، أن اللجنة نصحت مسؤولي الاتحاد الأفريقي بعدم استكمال بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، بالإضافة إلى الغاء بطولة كأس أمم افريقيا للمحليين.

واعلن الكاف في وقت سابق دراسته مقترح يقضي بتأجيل كأس الأمم للمحليين التي كان مقررا لها أن تقام في شهر إبريل الماضي في الكاميرون، لتقام أواخر العام المقبل أو بداية عام 2022.

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وشدد عضو اللجنة الطبية في الكاف خلال تصريحاته، على صعوبة استئناف بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية بسبب عدم التمكن من السيطرة على فيروس كورونا في البلدان الأفريقية.

ويقوي قرار الحكومة المصرية الخاص باستئناف النشاط المحلي بداية من منتصف الشهر المقبل، بالإضافة إلى استعداد الفرق التونسية والمغربية لاستئناف التدريبات قريبا، من فرص اتخاذ الكاف قرارا بعودة بطولاته وعدم الغائها.

وتأهلت فرق الأهلي والزمالك من مصر، والوداد والرجاء من المغرب إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بينما تأهلت فرق نهضة بركان حسينية اغادير من المغرب وبيراميدز من مصر وحوريا كوناكري من غينيا إلى نصف نهائي الكونفدرالية.

وكان رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد، قد أكد أنه لن يسمح باستئناف البطولات الأفريقية، قبل أن يتأكد من عدم خطورة ذلك على الوضع الصحي، مشددا على أنه لا يريد أن تكون كرة القدم مصدر لزعزعة استقرار الاجراءات العازلة التي تتخذها الحكومات.