رياضة | صفقة جديدة على رادار برشلونة في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة جديدة على رادار برشلونة في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني على صفقة جديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية وذلك في حال فشل التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.

ويضع مسئولو برشلونة التعاقد مع بيانيتش كأولوية خلال الميركاتو الصيفي، ولكن إصرار فريق يوفنتوس على إبرام صفقة تبادلية ودخول آرثر ضمن الصفقة قد يعيق انضمام بيانيتش إلى البارسا.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يريد ضم نبيل فقير لاعب فريق ريال بيتيس كبديل لميراليم بيانيتش.

واشترط فريق ريال بيتيس الحصول على 50 مليون يورو من أجل الإستغناء عن نبيل فقير.

أقرأ أيضا.. صفقة تجبر ميسي على البقاء في برشلونة

Advertisements

وفي سياق آخر أفادت تقارير صحفية إسبانية بأنه هناك ثقة داخل برشلونة باستمرار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن عقد ميسي ينتهي مع برشلونة رسميًا في نهاية الموسم القادم ولكنه يمتلك شرطًا يمنحه حرية الرحيل في نهاية الموسم الحالي بدون مقابل.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من عدم نهاية الموعد المحدد لإبلاغ برشلونة بقرار ميسي بالرحيل أم لا إلا أنه لا أحد يشك داخل قلعة الكامب نو في استمراره وبقاؤه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ثقة إدارة برشلونة تصل إلى الحد الأقصى في ميسي خاصة بعد أن اجتمع النجم الأرجنتيني مع الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو والرئيس التنفيذي أوسكار جراو بعد العودة للتدريبات على رغم ما تردد عن وجود خلافات بعد قرار تخفيض رواتب اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه من ضمن علامات استمرار ميسي مع برشلونة هو سعادته باقتراب التعاقد مع مواطنه لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الذي أشاد به بالفعل وطالب برشلونة بضمه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي يعلم أنه تقدم في العمر وأنه لم يعد كما كان قبل سنوات لذا يرغب في التعاقد مع نجوم جدد لمساعدته في الحفاظ على وضع برشلونة التنافسي على الألقاب المحلية والأوروبية.