رياضة | لاعب ريال مدريد السابق مدربا لفريق لاس روزاس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لاعب ريال مدريد السابق مدربا لفريق لاس روزاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي لاس روزاس، الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية (ب) لكرة القدم مع لاعب ريال مدريد السابق هيليغيرا لقيادة تدريب الفريق بالموسم المقبل.

وبهذا، سيبدأ هيليغيرا مسيرته التدريبية من خلال لاس روزاس، حسبما أفادت وكالة أنباء "أوروبا برس" اليوم.

وكان هيليغيرا اعتزل اللعب في 2008 في صفوف فريق فالنسيا الإسباني وذلك بعد مسيرة حافلة حقق أفضل فتراتها في صفوف الريال حيث فاز مع الفريق الملكي بتسعة ألقاب في ثمانية مواسم كما شارك هيليغيرا مع المنتخب الإسباني في 47 مباراة دولية.

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وذكر نادي لاس روزاس: "الآن، سيخوض إيفان تجربته الأولى على مقعد المدير الفني لتكون تحدياً شخصياً له، ويستطيع إيفان مع الفريق مواصلة النمو والتقدم وتحقيق أهدافهما في نهاية الموسم، نود الترحيب به ونتمنى له حظاً جيداً في هذه الرحلة".

وكانت بطولة دوري الدرجة الثانية (ب) توقفت منذ منتصف مارس (آذار) الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان لاس روزاس وقتها في المركز السابع عشر بمجموعته حيث كان يكافح شبح الهبوط لدوري الدرجة الثالثة.