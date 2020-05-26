رياضة | زيدان يوجه ضربة قوية لأطماع ميلان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يوجه ضربة قوية لأطماع ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، من رحيل المهاجم الصربي لوكا يوفيتش عن النادي الملكي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ولم يقدم المهاجم الصربي المستوى المأمول والمنتظر منه مع الفريق الملكي هذا الموسم، عكس ما ظهر عليه مع أينتراخت فرانكفورت الألماني في الموسم الماضي.

صحيفة "الماركا" الإسبانية أشارت في تقرير لها اليوم الثلاثاء إلى أن المدرب الفرنسي سيُِبقي يوفيتش بين صفوف الفريق الملكي في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة بأن زيدان يسعى لبقاء اللاعب ضمن صفوف ريال مدريد الموسم المقبل، أملا في استعادة مستواه الذي ظهر عليه مع أينتراخت فرانكفورت.

وتابعت الصحيفة بأن مسؤولو النادي الملكي يثقون في إمكانيات المهاجم الصربي وبالتالي فلن يرحبون برحيله في الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم يوفيتش بالانتقال لصفوف نادي ميلان الإيطالي الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

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ومن جانب آخر تحدث رافائيل فاران مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي، عن استعدادات الملكي لاستئناف بطولة الدوري في الفترة القادمة.

وواصل الريال تدريباته اليوم الثلاثاء، إذ خاض الفريق اليوم تدريبه الثاني هذا الأسبوع بعد فترة التوقف طويلاً عن التدريبات على ملاعب النادي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وشهدت تدريبات الفريق تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب فيروس كورونا.

وقال فاران، في تصريحات إلى تلفزيون النادي بعد التدريب: "نعمل باجتهاد على الجانب البدني ونشعر بتحسن في كل يوم".

وأضاف النجم الفرنسي الدولي، في التصريحات التي نشرها موقع النادي: "نتطلع للعودة إلى المنافسة، هذا العمل هو طبيعتنا، ونحن نريد المنافسة دائماً، لم نلعب كرة قدم منذ فترة طويلة، ولهذا، نحن متحمسون جداً ونريد الفوز بكل شيء كما هو الحال دائماً".

وأوضح: "نتحسن بشكل يومي، ونستعيد مستوانا الخططي الذي يتحسن تدريجياً أيضاً، وقبل كل هذا، سنعود لأفضل مستوياتنا".