رياضة | طلب جديد بإلغاء مسابقة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب جديد بإلغاء مسابقة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب ماجد سامي رئيس وادي دجلة بإلغاء الدوري المصري وأكد أن عودته ستلحق خسائر مالية كبيرة بجميع الأندية ماعدا الأهلي، حيث أنَّ إلغاء البطولة سينقذ 17 ناديًا من الإفلاس في ظل توقف الإيرادات منذ ما يقرب منذ 3 أشهر.

وقال سامي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:"كثيرًا ما يتحدث غير المتخصصين في الأمور فيذكرون حقائق معكوسة بحسن نية، سرعان ما تتحول لحقائق عند المتلقي".

وأضاف:"على متخذي القرار الرجوع للمتخصصين قبل أن يصدق الحقائق المعكوسة".

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وتابع:"طالعنا العديد من الإعلاميين الذين لم يسبق لهم إدارة أندية كرة بمقولة أن الأندية ستفلس إن لم يستأنف الموسم الحالي بسبب خسارتهم لباقي مستحقاتهم لدى الشركات الراعية وهذه هي الحقيقة المعكوسة".

وواصل:"الحقيقة تقول إن جميع أندية الدوري ماعدا الأهلي سيكون مجموع ما ستصرفه لاستكمال الموسم 4 أو 5 أضعاف ما ستخسره من أموال الرعاية".

واختتم سامي حديثه قائلاًُ:"إلغاء الموسم سينقذ 17 ناديًا من الإفلاس في ظل توقف إيرادات الأندية تمامًا لمدة 3 أشهر".