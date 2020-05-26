رياضة | بعد فوز بايرن على دورتموند.. ترتيب هدافي الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد فوز بايرن على دورتموند.. ترتيب هدافي الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق بايرن ميونيخ الالماني فوز صعب على نظيره بوروسيا دورتموند بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري.

تفوق ميونخ في المباراة بهدف النظيف الذي سجله اللاعب جواو كيميتش في الدقيقة 43 من عمر المباراة في 45 دقيقة شهدت العديد من العرض من الفريقين.

وبهذه النتيجة يرفع بايرن ميونيخ رصيده للنقطة 64 في صدارة الدوري ، بفارق 7 نقاط أمام دورتموند، مع تبقي 6 جولات من عمر البطولة.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي قائمة هدافي بطولة الدوري الألماني الممتاز قبل عودة المسابقة من جديد:

1 - روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ - 27 هدف)

2 - تيمو فيرنر (لايبزيج - 21 هدف)

3 - جادون سانشو (بروسيا دورتموند - 14 هدف)

Advertisements

4 - روبن كوايسون (ماينز - 12 هدف)

5 - نايديرليشينير (أوجسبورج - 11 هدف)

6 - ماركو رويس (بروسيا دورتموند - 11 هدف)

7 - روبن هيتيننجلز (فورتونا دوسلدورف - 11 هدف)

8 - سيرجي جنابري (بايرن ميونخ - 11 هدف)

9 - فوتر فجورست (فولفسبورج - 11 هدف)

10 - سباستيان أندرسون (يونيون برلين - 11 هدف)