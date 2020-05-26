رياضة | كيميتش يقود البايرن لضرب دورتموند بهدف نظيف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كيميتش يقود البايرن لضرب دورتموند بهدف نظيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف فريق بايرن ميونيخ الالماني فوزاً ثميناً من فريق بوروسيا دورتموند بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري.

انهي البايرن الشوط الأول متفوقاً بالهدف النظيف الذي سجله اللاعب جواو كيميتش في الدقيقة 43 من عمر المباراة في 45 دقيقة شهدت العديد من العرض من الفريقين.

وفي الشوط الثاني حاول بوروسيا دورتموند تعديل النتيجة الا أن النتيجة ظلت على حالها لتنتهي المباراة بفوز البايرن بهدف نظيف ليحصد ثلاثة نقاط جديدة في مسيرته.

وبهذه النتيجة يرفع بايرن ميونيخ رصيده للنقطة 64 في صدارة الدوري ، بفارق 7 نقاط أمام دورتموند، مع تبقي 6 جولات من عمر البطولة.