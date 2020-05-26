رياضة | مفاجأة.. مجلة أمريكية تكشف عن راتب صلاح والفارق بينه وبين ميسي في الترتيب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مجلة أمريكية تكشف عن راتب صلاح والفارق بينه وبين ميسي في الترتيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أحد المجلات الأمريكية المشهوره عن الراتب الذي يتقاضاه محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وترتيبه في الأكثر حصولا على الأجور سواء في قارة إفريقيا أو على مستوى العالم.

وأكدت مجلة "فوربس" الأمريكية أن صلاح حصل على 25.1 مليون دولار منذ شهر يونيو الماضي سواء كراتب مع ليفربول أو من الحملات الإعلانية أو المكافآت.

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وأشارت المجلة إلى أن صلاح يعتبر ثاني أعلى لاعب حصولا على راتب في قارة إفريقيا بينما يحتل الكاميروني جويل إمبيد لاعب السلة المعروف حيث حصل على 25.5 مليون دولار منذ العام الماضي.

فيما ذكرت الصحيفة أن محمد صلاح يتواجد في المركز الـ98 عالميا في اللاعبين الأعلى حصولا على الأجور فيما يتصدر الترتيب بالطبع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة.

وحسب ما نشرته المجلة فإن ميسي أعلى راتب في العالم حيث حصل على حوالي 127 مليون دولار سواء كراتب من برشلونة أو مكافآت أو حملات إعلانية.