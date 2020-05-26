رياضة | مفاجأة.. مجلة أمريكية تكشف عن راتب صلاح والفارق بينه وبين ميسي في الترتيب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مجلة أمريكية تكشف عن راتب صلاح والفارق بينه وبين ميسي في الترتيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت أحد المجلات الأمريكية المشهوره عن الراتب الذي يتقاضاه محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وترتيبه في الأكثر حصولا على الأجور سواء في قارة إفريقيا أو على مستوى العالم.
وأكدت مجلة "فوربس" الأمريكية أن صلاح حصل على 25.1 مليون دولار منذ شهر يونيو الماضي سواء كراتب مع ليفربول أو من الحملات الإعلانية أو المكافآت.
وأشارت المجلة إلى أن صلاح يعتبر ثاني أعلى لاعب حصولا على راتب في قارة إفريقيا بينما يحتل الكاميروني جويل إمبيد لاعب السلة المعروف حيث حصل على 25.5 مليون دولار منذ العام الماضي.
فيما ذكرت الصحيفة أن محمد صلاح يتواجد في المركز الـ98 عالميا في اللاعبين الأعلى حصولا على الأجور فيما يتصدر الترتيب بالطبع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة.
وحسب ما نشرته المجلة فإن ميسي أعلى راتب في العالم حيث حصل على حوالي 127 مليون دولار سواء كراتب من برشلونة أو مكافآت أو حملات إعلانية.