رياضة | ليفربول يقرر اعادة أموال التذاكر لجماهيره

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يقرر اعادة أموال التذاكر لجماهيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي ليفربول اعادة أموال تذاكر المباريات إلى مشجعي الريدز خلال الفترة الحالية لينضم إلى الأندية التي عرضت أن تعيد لحاملي التذاكر من مشجعيها كامل أموال تذاكر المباريات التي لم يخضها الفريق على ملعبه بعد هذا الموسم في الدوري.

توقفت منافسات كرة القدم في بريطانيا منذ 13 مارس (آذار) الماضي، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، وأكدت الحكومة أن المباريات ستقام دون حضور الجماهير عند استئناف المنافسات.

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ويقف ليفربول على بعد انتصارين فقط من حسم التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى خلال 30 عاماً، حيث يحتل الصدارة بفارق 25 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وذلك قبل 9 جولات من نهاية المسابقة.

وذكر ليفربول في بيان اليوم الثلاثاء: "كل المشجعين الذين قاموا بشراء تذاكر من النادي، لأي من المباريات الأربعة المتبقية للفريق على ملعبه في الدوري، سيستردون قيمة تلك التذاكر".

وتابع البيان: "نطلب من جميع المشجعين انتظار وصول رسائل أخرى من النادي، والامتناع عن التواصل معنا بخصوص استرداد المبالغ في الوقت الحالي".