رياضة | الأهلي يرفض العروض المقدمة لضم على معلول

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض العروض المقدمة لضم على معلول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض النادي الأهلي التفريط فى الظهير الأيسر التونسي للفريق على معلول خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، والذى تنهال عليه العروض العربية بعد المستوي المميز الذى يقدمه رفقة المارد الأحمر.

وكانت كشفت تقارير صحفية تونسية اليوم عن رغبة فريق العين الإماراتي فى التعاقد مع على معلول خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

كما أيضًا كشفت تقارير أن الرغبة لدي معلول هى الإستمرار داخل صفوف الفريق خلال الفترة القادمة، خاصة أن اللاعب أحد الركائز الأساسية فى التشكيل الأساسي للسويسري رينيه فايلر بجانب إرتباط الجماهير الحمراء به.

وساهم معلول خلال الموسم الجاري فى صعود المارد الأحمر لنصف نهائي دوري ابطال إفريقيا بعدما قاد الفريق للفوز على صن داونز الجنوب إفريقي فى دور ال 8 بهدفين فى مباراة الذهاب بمصر ثم تسبب فى هدف الاهلي الوحيد فى لقاء الإياب الذى انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشارك التونسي على معلول هذا الموسم فى 12 مباراة ببطولة الدوري المصري سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 6 أهداف، وعلى مستوي بطولة دوري أبطال إفريقيا شارك فى 7 مباريات سجل هدفين وصنع هدف

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كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة عرض العين الإماراتي للتعاقد مع التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تقارير صحفية تونسية أشارت اليوم الثلاثاء عن قيام نادي العين الإماراتي بإرسال عرض رسمي للنادي الأهلي عبر أحد الوكلاء لضم معلول الصيف المقبل.

توفيق قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"لم تصلنا أي عروض رسمية من نادي العين أو غيره لضم علي معلول".

وأضاف :"معلول واحد من العناصر الهامة للغاية والأساسية في تشكيل الفريق ولن يتم التفريط فيه".

وزاد :"كل ما نشر من التقارير غير صحيح بالمرة، ولم نتلقى أي عروض لعلي معلول ورحيله عن النادي الأهلي أمر صعب جدًا".

الجدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر يتوقف حاليا كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا.