شكرا لقرائتكم بيراميدز يؤكد عودته للتدريبات الجماعية عقب عودة النشاط جزئيا منتصف يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشار نادى بيراميدز لعودة التدريبات الجماعية، عقب اعلان اتحاد الكرة البدء بشكل جزئي في العودة بداية من منتصف شهر يونيو المقبل، حيث نشرت الصفحة الرسمية للنادى صورة من تدريبات الفريق قبل توقف النشاط الرياضى ومسابقة الدورى بسبب تفشى فيرس كورونا، وعلقت الصفحة: "سنعود إلى العمل الجاد قريبًا".

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وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

بيراميدز يحتل حاليًا المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، ويأتى المقاولون العرب فى المركز الثانى برصيد 33 نقطة، ويحتل الأهلى صدارة الجدول برصيد 49 نقطة.