شكرا لقرائتكم المقاولون يطلب من مصر المقاصة تجديد إعارة أيمن حفني لمدة موسم إضافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولي نادي المقاولون العرب، تجديد إعارة أيمن حفني لاعب نادي مصر للمقاصة، لمدة موسم إضافي ، والتي تنتهي اعارته بنهاية الموسم الحالي، حيث انتقل أيمن حفني إلى صفوف نادي المقاولون العرب في يناير الماضي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة، وقامت إدارة المقاولون العرب بمخاطبة مسئولي نادي مصر للمقاصة من أجل مفاوضتهم لتجديد إعارة لاعب الزمالك السابق، خاصة أن النادي لم يستفد باللاعب هذا الموسم بعد توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، وكشف مصدر داخل نادي مصر المقاصة ، إن ادارة النادي رفضت طلب مسئولي المقاولون العرب ، في ظل رغبة إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي، في استعادة خدمات اللاعب مع بداية الموسم الجديد.

وطلب إيهاب جلال من إدارة ناديه ضرورة عودة أيمن حفنى، نظرا لمعرفته بمستواه الفنى ورغبته فى إشراكه فى مركز صانع الألعاب، خاصة أن المدير الفنى يعرف جيدا إمكانيات اللاعب منذ أن كان إيهاب جلال مديرا فنيا للزمالك منذ موسمين ، ويرتبط إيهاب جلال بعلاقة قوية مع أيمن حفنى ويقتنع بإمكانياته الفنية، وهو ما جعله يطلب من إدارة الفريق الفيومى عودته للفريق بعد انتهاء إعارته للمقاولون العرب.

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أيمن حفنى انتقل من الزمالك إلى المقاصة فى صفقة بيع نهائى لمدة ثلاثة مواسم، مع بداية الموسم الجارى، باحثاً عن فرصة للمشاركة مع الفريق الفيومى الذى سطع نجم حفنى من خلاله فى بداية مشواره مع الساحرة المستديرة.

أيمن حفنى انضم للمقاصة باحثاً عن فرصة للمشاركة، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهى السفن، فبسبب خطأ إدارى فى فهم نظام الاستبدال ظل "الحاوى" خارج قائمة مصر المقاصة منذ بداية الموسم يدرس العروض التى جاءته ويفاضل بين أحسنها، حتى استقر على الانضمام إلى المقاولون العرب صاحب المركز الثانى فى جدول المسابقة حتى نهاية الموسم.