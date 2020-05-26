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محمد سند أفضل جناح أيمن فى الدورى الفرنسي لكرة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل محمد سند، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، ونادى نيم بفرنسا على لقب أفضل جناح أيمن فى الدورى الفرنسى لكرة اليد، بعدما حصل على نسبة تصويت وصلت إلى حوالي أكثر من  43% في استفتاء الاتحاد الفرنسي لكرة اليد وأحرز سند هذا الموسم 84 هدفًا في الدوري الفرنسي مع فريقه  الحالى .

وكشف محمد سند، لاعب منتخب كرة اليد المحترف فى صفوف نيم الفرنسى، عن برنامجه اليومى أثناء توقف النشاط الحالى بسبب انتشار فيروس .

 

وقال محمد سند مسبقا ، فى تصريح لـ الخليج 365، إنه يستغل وقت الحظر فى ممارسة عدد من الأنشطة مع ابنته، مشيرًا إلى أن يجب الحصور على تصريح رسمي للخروج من المنزل فى فرنسا ، وأضاف سند أنه يخرج من المنزل ساعة واحدة، كما هو مسموح به، من أجل شراء مستلزمات المنزل من السوبر ماركت، مؤكدا أنه يتدرب فى المنزل بصحبة ابنته  للمحافظة على اللياقة البدنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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