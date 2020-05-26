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ميلان يؤكد إصابة إبراهيموفيتش في الساق اليمنى

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زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان

أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في بيان يوم الثلاثاء إصابة مهاجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في الساق اليمنى خلال مران وسيخضع لفحص خلال عشرة أيام.

وأضاف النادي أن اللاعب السويدي البالغ عمره 38 عاما انسحب من حصة تدريبية يوم الاثنين.

وقال في البيان ”يعلن ميلان أن زلاتان إبراهيموفيتش تعرض لإصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى خلال مران أمس. وتر العرقوب سليم تماما وسيخضع لفحص بالآشعة في غضون عشرة أيام“.

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وقضى إبراهيموفيتش جزءا من فترة التوقف بسبب وباء كوفيد-19 في التدريب مع فريق هامربي في السويد وخضع للعزل عند عودته إلى إيطاليا في وقت سابق هذا الشهر.

وانضم إلى ميلان لمدة ستة أشهر في يناير كانون الثاني الماضي في فترته الثانية مع النادي لكن الدوري توقف منذ التاسع من مارس آذار ومن المقرر أن تعلن الحكومة يوم الخميس عن موعد استئناف المسابقة.

وبدأ ميلان، صاحب المركز السابع في الدوري برصيد 36 نقطة، التدريبات الأسبوع الماضي.

 

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