بايرن يحسم كلاسيكو ألمانيا ويبتعد بصدارة البوندسليجا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020 بات بايرن ميونخ في وضع جيد للفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه بوروسيا دورتموند 1-0 مساء الثلاثاء، في افتتاح الجولة الثامنة والعشرين. وسجل جوشوا كيميش هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 43. وابتعد بايرن ميونخ بهذا الفوز في صدارة الدوري برصيد 64 نقطة، بفارق 7 نقاط أمام دورتموند، مع تبقي 6 جولات من عمر البطولة





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