- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ودورتموند في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020
يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ ودورتموند في الدوري الألماني، لحساب الجولة 28، على ملعب بوروسيا دورتموند سيجنال إدونا بارك.
تبدأ المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة بي إن سبورتس الأولى بصوت المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.
ويتقدم بايرن ميونخ قبل كلاسيكو البوندسليجا، في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند، وإذا ما تمكن من الفوز سيُبعد دورتموند عن المنافسة بنسبة كبيرة، وسيحول المنافسة بين دورتموند ولايبزج وليفركوزن ومونشنجلادباخ على مركز الوصافة.
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ودورتموند في الدوري الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.