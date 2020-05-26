بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ودورتموند في الدوري الألماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ ودورتموند في الدوري الألماني، لحساب الجولة 28، على ملعب بوروسيا دورتموند سيجنال إدونا بارك.

تبدأ المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة بي إن سبورتس الأولى بصوت المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

ويتقدم بايرن ميونخ قبل كلاسيكو البوندسليجا، في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند، وإذا ما تمكن من الفوز سيُبعد دورتموند عن المنافسة بنسبة كبيرة، وسيحول المنافسة بين دورتموند ولايبزج وليفركوزن ومونشنجلادباخ على مركز الوصافة.