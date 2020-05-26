شكرا لقرائتكم الاهلي: العروض الخاصة بعلي معلول اجتهادات فردية ولا اساس لها من الواقع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو النادي الاهلي أن الحديث عن عروض رسمية تلقاها علي معلول ظهير أيسر الفريق مجرد إجتهادات من البعض ولا توجد لها أساس على أرض الواقع ، مؤكدين أن النادي لم يتلقي عروضاً رسمية من أي نادً لضم الظهير الدولي التونسي رغم أن كثيرون تحدثوا عن عروض كثيرة وصلت اللاعب من أندية عربية عديدة أبرزها الهلال السعودي والعين الأماراتي وهو ما نفته الإدارة الحمراء جملة وتفصيلاً ، وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن بعض وكلاء اللاعبين قد يتحدثون عن رغبة بعض الأندية في ضم على معلول لكن الامر لا يصل لمرحلة التفاوض الرسمي لذا لا يمكن البت أو النظر في تصريحات وتلميحات بعض السماسرة من هنا أو هناك ولابد أن يكون الأمر رسمي وفي صورة مخاطبات رسمية .

على صعيد متصل ، أكد على معلول لإدارة النادى أنه لا يعلم شيئاً عن أية عروض خليجية، سواء من الهلال السعودى أو غيره من أندية الخليج التى تحدثت عنها تقارير إعلامية سعودية وتونسية خلال الأيام الماضية، وأوضح الدولى التونسى لمسئولى القلعة الحمراء أنه لا يتحدث مع وكلاء لاعبين بشأن عروض احتراف لأن موقفه واضح من هذا الأمر، ويرغب فى البقاء مع الفريق ولا يفكر فى الرحيل حالياً على الإطلاق، لأنه سعيد بالتجربة الأهلاوية ويرغب فى استكمالها لعدة مواسم قادمة، ويرغب فى تحقيق لقب دورى أبطال أفريقيا، لذا لا يشغل نفسه بالحديث مع الوكلاء عن أية عروض احتراف خليجية أو أوروبية.

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فيما أعلن الأهلى أن الدولى التونسى لن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك مسئولو القلعة الحمراء ببقاء الدولى التونسى الذى يُعد أحد أهم الركائز الأساسية فى الفريق ولا يمكن التفريط فيه حالياً، حيث يرغب الجهاز الفنى للفريق، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، فى الإبقاء على الظهير التونسى شأنه شأن باقى عناصر الفريق الأساسية التى يرغب فايلر فى الإبقاء عليها من أجل تحقيق طموحاته فى الفريق، وأهمها استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا وكذلك التتويج بلقب الدورى المحلى حينما يتم استئناف النشاط الرياضى المُجمّد حالياً جراء "جائحة" كورونا.

وفى هذا الشأن، قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى، إن النادى لم يتلق عروضاً من الهلال السعودى مثلما تردد مؤخراً، موضحاً أن على معلول ليس للبيع ولن يُفرّط فيه النادى حالياً كونه عنصراً أساسياً فى كتيبة رينيه فايلر، وشدد أمير توفيق على أن معلول مُستمر مع الأهلى، وليس صحيحاً أن النادى تلقى عرضاً رسمياً من الهلال لضم الدولى التونسى، موضحاً أن النادى لم يتلق عرضاً من نظيره السعودى ولا توجد نية فى الاستغناء عن خدمات اللاعب حالياً.

وانضم معلول كان إلى صفوف الأهلى فى صيف 2016 قادمًا من الصفاقسى التونسي، وقدم مستويات متميزة مع المارد الأحمر.