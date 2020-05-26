شكرا لقرائتكم الأهلي المصري: العين الإماراتي لم يطلب معلول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي المصري لكرة القدم أنه لم يصل للنادي أي عروض من العين الإماراتي لضم الظهير الأيسر التونسي علي معلول.

وكانت بعض التقارير الصحفية التونسية أشارت لاهتمام العين الإماراتي باللاعب الدولي علي معلول.

وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الثلاثاء أن الأهلي والعين الإماراتي تربطهما علاقات جيدة ورائعة ولكن لم يصل أي شيء رسمي أو ودي لضم علي معلول.

وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر يرفض رحيل معلول بأي شكل من الأشكال خاصة أنه من القوام الرئيسي للفريق.