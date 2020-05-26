شكرا لقرائتكم أحمد موسى: أحب النصر.. ولن أرحل عنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استبعد الدولي النيجيري أحمد موسى، لاعب نادي النصر، مغادرة فريقه خلال فترة الانتقالات المقبلة، مؤكدا أنه يعمل على التواجد في صفوف بطل النسخة الأخيرة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إلى نهاية عقده.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها اللاعب في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ذكر خلالها: أحب اللعب لنادي النصر، وأعمل على التواجد مع النادي حتى نهاية عقدي.

وكانت تقارير صحافية نيجيرية ربطت اللاعب البالغ "27 عاما" بالانتقال إلى فنربخشة التركي خلال الانتقالات الصيفية، وأشارت إلى أنه سيغادر النصر، خاصة أنه لم يسجل أي هدف في 17 مباراة خاضها مع الفريق في الدوري هذا الموسم.

يشار إلى أن أحمد موسى انتقل إلى النصر صيف 2018 قادما من ليستر سيتي الإنجليزي عقب نهائيات كأس العالم في روسيا، وشارك مع الفريق في 48 مباراة، ولديه 9 أهداف، وساهم في صناعة 12 هدفا، ويمتد عقده إلى 30 يونيو 2022.