شكرا لقرائتكم ليتشي الإيطالي يؤكد خلوه من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ليتشي الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء خلوه تماما من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح ليتشي في بيان عبر موقعه الرسمي أن الموجة الثانية من اختبارات فيروس كورونا أكدت عدم إصابة أي من اللاعبين أو المنتسبين للنادي من موظفين وأعضاء الجهاز الفني بالعدوى.

وأكد النادي الإيطالي أنه بات بمقدوره الشروع في التدريبات الجماعية التي يتخللها احتكاك بين اللاعبين بداية من غد الأربعاء.

ويخطط مسؤولو كرة القدم في إيطاليا لاستئناف مسابقة الدوري يوم 13 يونيو المقبل.