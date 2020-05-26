شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطلب تجديد إعارة أيمن حفني.. والمقاصة يرفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولي نادي المقاولون العرب، تجديد إعارة أيمن حفني لاعب نادي مصر للمقاصة، لمدة موسم إضافي ، والتي تنتهي اعارته بنهاية الموسم الحالي، حيث انتقل أيمن حفني إلى صفوف نادي المقاولون العرب في يناير الماضي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة، وقامت إدارة المقاولون العرب بمخاطبة مسئولي نادي مصر للمقاصة من أجل مفاوضتهم لتجديد إعارة لاعب الزمالك السابق، خاصة أن النادي لم يستفد باللاعب هذا الموسم بعد توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، وكشف مصدر داخل نادي مصر المقاصة ، إن ادارة النادي رفضت طلب مسئولي المقاولون العرب ، في ظل رغبة إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي، في استعادة خدمات اللاعب مع بداية الموسم الجديد.

وطلب إيهاب جلال من إدارة ناديه ضرورة عودة أيمن حفنى، نظرا لمعرفته بمستواه الفنى ورغبته فى إشراكه فى مركز صانع الألعاب، خاصة أن المدير الفنى يعرف جيدا إمكانيات اللاعب منذ أن كان إيهاب جلال مديرا فنيا للزمالك منذ موسمين ، ويرتبط إيهاب جلال بعلاقة قوية مع أيمن حفنى ويقتنع بإمكانياته الفنية، وهو ما جعله يطلب من إدارة الفريق الفيومى عودته للفريق بعد انتهاء إعارته للمقاولون العرب.