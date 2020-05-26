شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى ذكرى التتويج بالكونفدرالية: عاصفة بيضاء لحصد البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا نادى الزمالك ذكرى تتويج الفريق ببطولة الكونفدرالية الأفريقية النسخة الماضية، لأول مرة فى تاريخه على حساب فريق نهضة بركان بطل المغرب فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى البطولة الكونفدرالية بنتيجة 5 / 3 بضربات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود علاء، مدافع الفريق، من ركلة جزاء، وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب ولكن لصالح بطل المغرب، ونصت اللائحة على اللجوء لركلات الترجيح مباشرة دون لعب أوقات إضافية، ونشرت الصفحة الرسمية لقلعة ميت عقبة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ذكرى تتويج الفريق باللقب الأفريقى وعلقت عليه، "فى مثل هذا اليوم من العام الماضي، كنا على موعد مع انطلاقة العاصفة البيضاء لحصد البطولات؛ بعد أن استطاع الزمالك حصد لقب البطولة الكونفدرالية، عقب فوزه على فريق نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح".

كما نجح الزمالك بفضل تتويجه بلقب الكونفدرالية فى التأهل للعب مباراة السوبر الأفريقى ليواجه الترجى التونسى الذى شارك فى المباراة بصفته بطلاً لدورى أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية، ليتوج باللقب الأبيض باللقب، للمرة الرابعة فى تاريخه على حساب الترجى التونسى، بعدما حقق الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، شهر فبراير الماضى.

وكان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، قد استقر على رفع الحمل البدنى للاعبى الفريق بعد عيد الفطر المبارك، وذلك فى إطار حرصه على مواصلة اللاعبين التدريبات المنزلية، بقوة، خلال الفترة الحالية، من أجل حفاظ اللاعبين على لياقتهم البدنية خلال فترة تعليق النشاط الكروى التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث يرتبط نادى الزمالك بمواجهة هامة مع فريق الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى كان من المقرر إقامتها خلال الشهر الجارى، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تأجيلها لحين إشعار آخر بسبب فيروس كورونا، لذا يركز كارتيرون مع لاعبى الفريق بمتابعة حالتهم وتنفيذهم البرنامج البدنى المُعد لهم وذلك للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم، حتى يكونوا جاهزين فنيًا فى حالة استئناف النشاط الرياضى فى أى وقت.