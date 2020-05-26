شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يقضى إجازة عيد الفطر على أحد الشواطئ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، عيد الفطر المبارك لزيارة أحد الشواطئ الساحلية للهروب من ارتفاع درجات الحرارة وبداية دخول فصل الصيف، ونشر اللاعب عددًا من الصور خلال تواجده على "يخت" خاص فى أحد الشواطئ، معلقًا عليها: "summer vibes"..وكان مسئولو النادى الأهلى أعادوا النظر فى ملف التفاوض مع عدد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد الاجتماعات المتواصلة التى تعقدها لجنة التخطيط مع الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

ودخل الأهلى فى مفاوضات سابقة مع الثنائى نبيل عماد دونجا نجم وسط بيراميدز وحسام حسن مهاجم سموحة، قبل أن يتم إرجاء التعاقد معهما أو تراجع أولوية ضمهما، بعد مناقشة ملف اللاعبين المعارين والذين تنتهى إعارتهم بنهاية الموسم الجارى.

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ويرى مسئولو الأهلى أن أكرم توفيق لاعب وسط الفريق المعار للجونة قادر على تدعيم خط الوسط بعد عودته، مع وجود كل من عمرو السولية والمالى اليود يانج وحمدى فتحي، وذلك رغم رحيل حسام عاشور بنهاية الموسم فى ظل رفض لجنة التخطيط تجديد تعاقده.

ووجدت إدارة الأهلى أن مستوى ثنائى الهجوم المعار صلاح محسن المعار لسموحة وأحمد ياسر ريان المعار للجونة لا يقل عن حسام حسن مهاجم سموحة، والذى كان على مقربة من الانتقال للأهلى فى أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية.