شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تقدم واجب العزاء فى وفاة حسن السخاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بخالص التعازى والمواساة لأسرة الملاكمة المصرية لوفاة الراحل حسن السخاوى مدرب منتخب مصر للملاكمة والذى وافته المنيه اليوم بعد أزمة صحية تعرض لها خلال اليومين الماضيين، وينعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بخالص العزاء أسرة الراحل وأسرة الملاكمة برئاسة الدكتور عبد العزيز غنيم لوفاة فقيد الملاكمة المصرية حسن السخاوى أحد العلامات البارزة فى تاريخ الملاكمة المصرية كلاعب ومدرب والذى قدم الكثير خلال مشواره التدريبى وساهم فى صناعة العديد من أبطال اللعبة.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التعازى وأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته والصبر والسلوان لأسرته وأسرة الملاكمة المصرية.

على صعيد متصل، أكد حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية إن هناك خطة موضوعة لاستئناف النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة، مضيفاً فى تصريحات إذاعية "النشاط سيعود فى ظل المعايشة والتعايش مع فيروس كورونا ورغم أننا أمام كارثة فى منتهى الخطورة غير مسبوقة منذ تفشى الإنفلونزا الإسبانية قبل 100 عام".

Advertisements

وأضاف رئيس اللجنة الطبية بالاولمبية، أنه أول من أدلى تصريحات بتأجيل أولمبياد طوكيو قبل انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الفيروس مستمر معنا لنهاية 2020 على الأقل، وأوضح حسن كمال، أن الإجراءات التى سيتم اتخذها لعودة النشاط الرياضى ستكون بمنتهى الجدية مع تعديلات فى أشكال ممارسة النشاط والتدريبات بالألعاب المختلفة، خاصة أننا نحن فى مرحلة الانتشار المجتمعى بمعنى لا يعرف أحد من أين يأتى الوباء، ويجب الحرص بأن كل من حولك قد يكون مصابا بالعدوى.

ناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب ومجلس إدارة اللجنة خلال إجتماع أمس بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الخطة الطبية التى وضعت من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية من كافة جوانبها والتجارب فى الدول الأخرى التى واجهة فيروس كورونا، خلال الإجتماع قام حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية بشرح الخطة التى تم وضعها من كافة جوانبها وشرح الإتصالات التى تمت مع اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة والتصور العام لعودة النشاط الرياضى والإجراءات الطبية والإحترازية التى يمكن أن تتخذ.