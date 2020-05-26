حمزة الجمل لمصراوي: فتحي أثبت للجميع قوة شخصيته.. وعلى الإسماعيلي الجلوس مع باهر

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار ـ مصطفى الجريتلي:

لايجد حمزة الجمل، لاعب الإسماعيلي ومدربه الأسبق أن فريقه يؤدي بالصورة التي ينتظرها محبوه وأن مسؤوليه عليهم أن يدركوا أن الجميع أصبح يدعم صفوفه بشكل قوي لينافس وعليهم فعل ذلك.

الخليج 365 أجرى حواراً مع حمزة الجمل عمايحتاجه الإسماعيلي لتحقيق بطولة وبعض مستجدات الساحة الرياضية الحالية وإليكم نص الحوار:

*ما رأيك في أداء الإسماعيلي خلال الموسم الحالي؟

-ليس هذا هو الإسماعيلي الذي أحببناه لابد أن يكون هناك تخطيطاً على أعلى مستوى، الكل يجهز نفسه بشكل قوي انظر للزمالك انظر لبيراميدز الذي تعاقد مع أحمد فتحي الذي ترك ناديه الذي توّج معه في البطولات.

**يحتل الإسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة جمعهم من 18 مباراة**

*بالمناسبة.. ما رأيك في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز؟

- فتحي أثبت للجميع أن شخصيته قوية وقادر أن يكون إداري قوي بتاريخه وبطولاته التي حققها.

* أين ترى المشكلة بالتحديد في الإسماعيلي؟

- لابد أن يصنع الإسماعيلي جيلًا قوياً أو يعلن أنه نادي يفرغ مواهبه وأن الموضوع "بيزنس" ولن يعيبه ذلك لكن جمهور الإسماعيلي الذي أعرفه يريد التتويج بالبطولة وهو أمر يحتاج لاعبين مميزين وتخطيط فالمنافسة أصبحت شرسة وعليه تدارك الأمر.

* بمناسبة الدوري.. هل أنت مع إلغاء البطولة أم استمرارها؟

- إلغاء الدوري ليس فقط قرار اتحاد الكرة بل سيكون نتاج اجتماعات بين الصحة واتحاد الكرة ووزارة الشباب والدولة.

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* هل أنت مع الرأي الذي يُشير إلى أن استكمال الدوري سيؤدي لإصابات؟

- اللاعبون حصلوا على فترة راحة بالفعل وإذا كان هناك عودة للدوري فلابد من الاستعداد بصورة جيدة حتى لا تحدث إصابات عضلية.

*بالعودة للإسماعيلي.. كيف ترى الأحاديث عن رحيل باهر المحمدي؟

- باهر لاعب بإمكانيات وقدرات عالية ولكنه يحتاج لتطوير شخصيته وتعامله مع الإعلام وعلى الإسماعيلي الجلوس معه وحسم الأمر وإعلان نتائج الجلسة للجمهور.

* ألا ترى أنه لازال صغيراً ويحمله الكثير مسؤولية أداء الإسماعيلي؟

- باهر لديه 23 سنة وقائد للإسماعيلي وهو شيء كبير ولا يوجد خبرات استفاد منها بالصورة الكافية في الفريق كحسني عبد ربه أو محمد حمص وغيرهم ولكن أرى أن وكيله عليه أن يساعده على التطور في جميع النواحي ولكن هذا لا يُقلل من موهبته.

* هل أنت مع بيع باهر المحمدي؟

- الإسماعيلي يحتاج للمال واللاعب إذا أراد الرحيل ورأى النادي أنه لن يؤثر فنياً وسيستفيد فلن تجبر لاعب على البقاء بصورة عامة وليس حديثي على باهر.

* من تراه الأفضل كمدرب في الموسم الحالي.. فايلر أم كارتيرون؟

- الأكيد أنهما مدربان جيدان ولكن أي مدرب مع الأهلي والزمالك سيحقق البطولات فلديهم منظومة جيدة ولاعبين على أعلى مستوى ودعم مالي وفني.

*لكن ليس كل من درب الفريقيان حصل على بطولات كثيرة؟

- أي مدرب للأهلي والزمالك يكون لديه وفرة في مراكز اللاعبين ولكن لابد أن يكون شخصية قوية ويتحمل ضغوطات الجماهير والإعلام لينجح.

*في النهاية.. هل ترى أن الإسماعيلي قادراً على المنافسة؟

- مكان الإسماعيلي الطبيعي أن يكون بين الأندية المنافسة على البطولات وهذا يحتاج تخطيط ودعم فني للفريق وأتمنى أن يتوّج بالبطولة العربية التي يسير فيها بصورة جيدة.