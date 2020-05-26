محمد حليم يتحدث لمصراوي عن.. عودة المصابين خلال التوقف.. ومن الأفضل بين فايلر وكارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ، مصطفى الجريتلي:

قال محمد حليم، المدير الفني لفريق حرس الحدود، إن فترة توقف النشاط الجاري الحالية كانت فرصة لاستعادة بعض لاعبيه المصابيين.

وأشار حليم ـ في تصريحات لمصراوي ـ إلى أن فريقه يسير بصورة جيدة خلال الموسم الحالي، مشيراً إلى أن التراجع في الأداء جاء بسبب الإصابات التي عانى منها فريقه.

وأضاف المدير الفني لفريق حرس الحدود:"اللاعبون استغلوا نهاية الموسم الماضي بصورة جيدة حين كانوا يصارعون على الهبوط وفي حاجة إلى 9 نقاط ولديهم مباريات أمام الزمالك والإسماعيلي وبيراميدز ودجلة، وظهروا بصورة جيدة مع بداية الموسم".

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وأوضح حليم أنه مع إلغاء الدوري إذا رأى القائمون على الكرة وجود أي مخاطر على اللاعبين وبداية الموسم في 15 أغسطس المقبل، مشيراً إلى أنه حال استئناف النشاط ففريقه جاهز.

ويحتل حرس الحدود المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن الجونة والمصري صاحبا المركزين الـ 11 و 12 و3 نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز التاسع.

وبسؤاله عمن الأفضل من وجهة نظره فايلر مدرب الأهلي أم كارتيرون مدرب الزمالك، قال:"فايلر نتائجه تتحدث عنه كما أن كارتيرون حالفه التوفيق مع الزمالك بعد تجربته في الأهلي "اللاعبين مكنتش فايقة معاه" ولكن مع الزمالك حقق طفرات وحصل على بطولتين فكلاهما جيد ويحقق إنجازات مع فريقه".