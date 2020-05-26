برشلونة يعترض على موعد استئناف الدوري الإسباني

أبدى نادي برشلونة الإسباني اعتراضه على الموعد الذي حددته رابطة الليجا من أجل استئناف بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم . وأعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا أن منافسات الدوري الإسباني ستعود في 11 يونيو القادم، وستكون البداية بمباراة ديربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية . وإشبيلية . وجاء اعتراض برشلونة على هذا الموعد حيث يحتاج الفريق لمزيد من الوقت من أجل استعادة الفريق لمستواه الطبيعي وعودة اللاعبين لمستواهم البدني والفني قبل المشاركة في المباريات .

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