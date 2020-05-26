بث مباشر لمباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، والتي تجمع بينهما في السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا".

وكان الدوري الألماني قد عاد للحياة مرة أخرى الأسبوع الماضي، وتم خوض جولتين تمكن

بايرن فيهما من الفوز على يونيون برلين وفرانكفورت، فيما فاز دورتموند على شالكه وفولفسبورج، لتزداد سخونة وإثارة الكلاسيكو اليوم.

يأتي بايرن ميونيخ على رأس جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بينما يأتي دورتموند في المرتبة الثانية برصيد 57 نقطة،

لتكون الفرصة مواتية لكتيبة فافر لتقليص الفارق حال الفوز على كتيبة فليك ليصبح نقطة واحدة قبل 5 جولات فقط من نهاية البطولة.

يدخل بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: بافارد، بواتينج، ألابا، ديفيز

الوسط: جوريتسكا، كيميتش، مولر

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الهجوم: كومان، ليفاندوفسكي، جنابري

بينما ضم تشكيل دورتموند كلا من:

حراسة المرمى: بوركي

الدفاع: بيشتشيك، هوملز، أكنجي

الوسط: جيريرو، ديلاني، محمود داوود، أشرف حكيمي

الهجوم: ثورجان هازارد، هالاند، براندت