سانشو نجم دورتموند على مقاعد البدلاء أمام بايرن ميونيخ

شهدت تشكيلة بوروسيا دورتموند الاساسية التي أعلنها أعلن لوسيان فافر المدير الفني لفريق دورتموند منذ قليل، لمواجهة بايرن ميونخ،و التي ستنطلق الساعة السادسة والنصف مساءً، على ملعب "سيجنال ايدونا بارك" ضمن الجولة الثامنة والعشرين من منافسات

الدوري الألماني، تواجد النجم جادون سانشو على مقاعد البدلاء.

كما تواجد اكسيل فيتسل وايمري تشان، وماريو جوتزه على مقاعد البدلاء.

وتعتبر تلك المرة الثالثة على التوالي التي يبدأ فيها

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سانشو علة مقاعد البدلاء، و اشارت بعض التقارير الصحفية الألمانية أن سبب ذلك عدم جاهزيته الكاملة بعد للمشاركة.

جاء تشكيل اسود الفيستفال لمباراة اليوم كالتالي:"

في حراسة المرمى: رومان بروكي

في الدفاع: أشرف حكيمي، توماس ديلاني، ماتس هوملز، انكنجي

في الوسط: محمود داوود، بيزتشيك، جوريرو، جوليان بيراندت.

في الهجوم: ثورجان هازارد، هالاند.