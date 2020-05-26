شهدت تشكيلة بوروسيا دورتموند الاساسية التي أعلنها أعلن لوسيان فافر المدير الفني لفريق دورتموند منذ قليل، لمواجهة بايرن ميونخ،و التي ستنطلق الساعة السادسة والنصف مساءً، على ملعب "سيجنال ايدونا بارك" ضمن الجولة الثامنة والعشرين من منافساتالدوري الألماني، تواجد النجم جادون سانشو على مقاعد البدلاء.
كما تواجد اكسيل فيتسل وايمري تشان، وماريو جوتزه على مقاعد البدلاء.
وتعتبر تلك المرة الثالثة على التوالي التي يبدأ فيها
جاء تشكيل اسود الفيستفال لمباراة اليوم كالتالي:"
في حراسة المرمى: رومان بروكي
في الدفاع: أشرف حكيمي، توماس ديلاني، ماتس هوملز، انكنجي
في الوسط: محمود داوود، بيزتشيك، جوريرو، جوليان بيراندت.
في الهجوم: ثورجان هازارد، هالاند.
كانت هذه تفاصيل خبر سانشو نجم دورتموند على مقاعد البدلاء أمام بايرن ميونيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.