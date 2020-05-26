هالاند يقود هجوم دورتموند في مواجهة بايرن ميونيخ

أعلن الجهاز الفني لفريق بوروسيا دورتموند بقيادة لوسيان فافر، المدير الفني تشكيل أسود الفيستيفال أمام بايرن ميونيخ، في المباراة التي

تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا".

ضم تشكيل دورتموند كلًا من:

حراسة المرمى: بوركي

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الدفاع: بيشتشيك، هوملز، أكنجي

الوسط: جيريرو، ديلاني، محمود داوود، أشرف حكيمي

الهجوم: ثورجان هازارد، هالاند، براندت