ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام دورتموند بالدوري الألماني

أعلن الجهاز الفني لفريق بايرن ميونيخ بقيادة هانزي فليك، المدير الفني تشكيل البافاري أمام بوروسيا دورتموند، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء،على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا". تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء،على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا". وضم تشكيل بايرن ميونخ أمام دورتموند كلا من: حراسة المرمى: مانويل نوير Advertisements الدفاع: بافارد، بواتينج، ألابا، ديفيز الوسط: جوريتسكا، كيميتش، مولر الهجوم: كومان، ليفاندوفسكي، جنابري

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