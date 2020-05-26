اللجنة الأولمبية تنعى الراحل حسن السخاوي مدرب الملاكمة

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الملاكمة المصرية لوفاة الراحل الكابتن حسن السخاوي، مدرب منتخب مصر للملاكمة، والمشرف على المؤسسة العسكرية بالإسكندرية، الذي وافته المنية اليوم بعد

أزمة صحية تعرض لها خلال اليومين الماضيين.

وينعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بخالص العزاء والمواساة أسرة الراحل وأسرة الملاكمة، برئاسة الدكتور عبدالعزيز غنيم، لوفاة فقيد الملاكمة المصرية

الكابتن حسن السخاوي، إحدى العلامات البارزة في تاريخ الملاكمة المصرية كلاعب ومدرب، الذي قدم الكثير لمصر خلال مشواره التدريبي وساهم في صناعة العديد من أبطال اللعبة.

يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التعازي، وأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته، والصبر والسلوان لأسرته وأسرة الملاكمة المصرية.