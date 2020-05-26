يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التعازي والمواساة لأسرة الملاكمة المصرية لوفاة الراحل الكابتن حسن السخاوي مدرب منتخب مصر للملاكمة والمشرف على المؤسسة العسكرية بالإسكندرية والذي وافته المنيه اليوم بعد أزمة صحية تعرض لها خلال اليومين الماضيين. أزمة صحية تعرض لها خلال اليومين الماضيين. وينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بخالص العزاء والمواساة أسرة الراحل وأسرة الملاكمة برئاسة الدكتور عبدالعزيز غنيم لوفاة فقيد الملاكمة المصرية الكابتن حسن السخاوي أحد العلامات البارزة في تاريخ الملاكمة المصرية كلاعب ومدرب والذي قدم الكثير لمصر خلال مشواره التدريبي وساهم في صناعة العديد من أبطال اللعبة.

يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التعازي وأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته والصبر والسلوان لأسرته وأسرة الملاكمة المصرية. الكابتن حسن السخاوي أحد العلامات البارزة في تاريخ الملاكمة المصرية كلاعب ومدرب والذي قدم الكثير لمصر خلال مشواره التدريبي وساهم في صناعة العديد من أبطال اللعبة.يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التعازي وأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته والصبر والسلوان لأسرته وأسرة الملاكمة المصرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأوليمبية تنعي وفاة مدرب منتخب الملاكمة السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.