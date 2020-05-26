اللجنة الطبية بالكاف توصي بإلغاء بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية

كشف الدكتور برنس بامبو، عضو اللجنة الطبية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن اللجنة نصحت "الكاف" بإلغاء مسابقاتها للموسم الكروي الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا، وهما دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

وفي تصريحات إعلامية قال الدكتور بامبو: "نصحنا الكاف بإلغاء كل البطولات سواء "الشان"

الذي كان مقررًا في أبريل الماضي، أو دوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفيدرالية".

و أكد بامبو أن "الكاف" لا دخل له في الدوريات الكروية للاتحادات تحت لوائه، حيث أردف: "الكاف لديه مسابقاته المسؤول عنها،

ولا يعتبر مسؤولًا عن مصير الدوريات في الدول الأفريقية، واللجنة تناقشت مع أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقي من أجل التواصل مع حكومات البلدان والسلطات الصحية لتحديد إذا ما كان الوضع جيدًا للاستمرار أو الإلغاء".

يذكر أن الأهلي والزمالك وصلا إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، كما ينافس فريق بيراميدز في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.