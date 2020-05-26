شاهد.. الرجاء المغربي يكتسح استفتاء ماركا بشأن أفضل جمهور في العالم

يتصدر نادي الرجاء البيضاوي المغربي استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية، حول أفضل جمهور نادي في العالم.
واختارت الصحيفة الإسبانية 40 ناديًا في استفتاء أفضل جمهور في العالم من بينهم خمسة أندية عربية همالزمالك والأهلي من مصر والرجاء والوداد من المغرب والترجي التونسي والزوراء العراقي، بالإضافة إلى نادي مازيمبي الكونغولي.
ويتصدر الرجاء المغربي الاستفتاء بفارق كبير عن
ويحل النادي الأهلي المركز الثاني في الاستفتاء الجماهيري بأصوات تخطت حاجز 280 ألف صوت، فيما يحل غريمه التقليدي الزمالك ثالثًا بنحو 105 ألف صوت.
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