شاهد.. الرجاء المغربي يكتسح استفتاء ماركا بشأن أفضل جمهور في العالم

يتصدر نادي الرجاء البيضاوي المغربي استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية، حول أفضل جمهور نادي في العالم.

واختارت الصحيفة الإسبانية 40 ناديًا في استفتاء أفضل جمهور في العالم من بينهم خمسة أندية عربية هم

الزمالك والأهلي من مصر والرجاء والوداد من المغرب والترجي التونسي والزوراء العراقي، بالإضافة إلى نادي مازيمبي الكونغولي.

ويتصدر الرجاء المغربي الاستفتاء بفارق كبير عن

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أقرب منافسيه، إذ أنه حصد أكثر من 890 ألف صوت حتى الأن، متفوقًا على كافة الأندية الأوروبية الكبرى.

ويحل النادي الأهلي المركز الثاني في الاستفتاء الجماهيري بأصوات تخطت حاجز 280 ألف صوت، فيما يحل غريمه التقليدي الزمالك ثالثًا بنحو 105 ألف صوت.