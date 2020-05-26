كوتوكو الغاني يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

تسبب فريق أشانتى كوتوكو، بطل غانا، فى خلق حالة جديدة من الصراع الدائم بين الغريمين المصريين الأهلى والزمالك، بعدما فتح الباب على مصراعيه للتفاوض مع مهاجم الفريق البوركينى سونجنى ياكوبا مهاجم الفريق الحالى والذى سينتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ورفض أشانتى كوتوكو الغانى تمديد عقد مهاجمه البوركينى دون الإعلان عن السبب.

فيما نشر موقع kickgh الغانى تقريرًا يؤكد فيه أن اللاعب البوركينى يعتبر محط اهتمام العديد من

الأندية فى قارة أفريقيا، أبرزها سيمبا التنزانى ونكانا وزيسكو يونايتد من زامبيا، إضافة إلى الأهلى والزمالك من مصر، بعد تألقه اللافت للنظر مع أشانتى كوتوكو الغانى فى بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

فى الوقت الذى أكد فيه تيرى ماكسويل إيدام، الرئيس التنفيذى لنادى ليجون سيتيز الغانى، أن النادى يسعى للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ28 عامًا، إلا

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أنه فشل فى تلبية مطالب سونجنى ياكوبا المالية.

وحاول نادى ليجون سيتيز التعاقد مع المهاجم البوركينى بعد رفضه تمديد عقده مع فريق أشانتى كوتوكو.

وأوضحت التقارير الصحفية عن منافسة الزمالك والأهلى على التعاقد مع البوركينى سونجنى ياكوبا لاعب فريق أشانتى كوتوكو الغاني، وأكدت التقارير أن قطبى الكرة المصرية، لم يتقدما بأى عرض رسمى إلى ياكوبا لضمه فى نهاية الموسم الحالى، ولكن يحاولوا التواصل مع ممثلى اللاعب.

وأشارت التقارير إلى أن القطبين يواجهان منافسة قوية جدًا لضم ياكوبا فى الصيف، من جانب العديد من الأندية فى أفريقيا، التى تهتم بضمه.