ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم ما ستسفر عنه نتيجة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني، لحساب الجولة الـ 28 من المسابقة الكبرى الوحيدة الجارية هذه الأيام، في ظل جائحة فيروس كورونا.

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس الأولى بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، وتبدأ في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني برصيد 61 نقطة بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند الثاني، ويحتاج رفاق أشرف حكيمي للفوز لمواصلة المنافسة على لقب البطولة الوحيدة الجارية الآن.

وإذا ما تمكن بوروسيا دورتموند من الفوز سيفتح المنافسة على مصراعيها على لقب الدوري الألماني، حيث يحتل ريد بول لايبزج المركز الثالث برصيد 54، ويحتل ليفركوزن المركز الرابع برصيد 53، ما سيعني قدرتهما على دخول المنافسة، حال تعثر البايرن ودورتموند في الجولات القادمة.

بث مباشر | شاهد بايرن ميونخ ودورتموند في الدوري الألماني

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