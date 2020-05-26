بث مباشر | مشاهدة مباراة مونشنجلادباخ وبريمن في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة فيردر بريمن وبوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني، اليوم الثلاثاء 26-5-2020، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من المسابقة الاحترافية الوحيدة الجارية الآن في ظل جائحة فيروس كورونا.
تنقل مباراة مونشنجلادباخ وبريمن على قناة بي إن سبورتس 3 في ثالث ايام عيد الفطر المبارك، بصوت المعلق اليمني “حسن العيدروس”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 2 ، وقناة سكاي سبورتس بوندسليجا 4.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي فيردر بريمن “فيسير شتاديون”.
يُنافس فريق “فيردر بريمن” على النجاة من الهبوط إلى الدوري الألماني الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز قبل الاخير برصيد 21 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن المركز الـ 16 الذي يحتله دوسلدورف، وبفارق 6 نقاط عن المركز الـ 17 -مركز الامان- الذي يحتله “ماينز”.
بينما يحتل فريق “بوروسيا مونشنجلادباخ” المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن “باير ليفركوزن” صاحب المركز الرابع والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.
اخر 10 مباريات خاضها الفريقان في بطولة الدوري الألماني، انتصر “مونشنجلادباخ” في 5 مباريات وتعادل في 2 وخسر 3 ، بينما خسر “فيردر بريمن” في 7 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، وحقق الفوز في مبارتين فقط.
وانتهت آخر مواجهة بين “بريمن ومونشنجلادباخ” بفوز البوروسيون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “بروسيا بارك” يوم 10 نوفمبر 2019.
بريمن 0-0 مونشنجلادباخ
ملعب فيسير شتاديون (بريمن)
الدوري الألماني (الجولة 28- الثالثة بعد كورونا)
تبدأ في الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش
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