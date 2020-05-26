رياضة | شرط وحيد يجعل صالح جمعة يستمر مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر شرط وحيد يجعل صالح جمعة يستمر مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع صالح جمعة نجم النادي الأهلي شرط وحيد ليتخذ قرار الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان النادي الأهلي قد استقر منذ فترة على رحيل صالح جمعة عن الفريق في الصيف القادم نظرا لعدم حاجة الفريق له في الموسم القادم.

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ولكن لم يحسم صالح جمعة حتى الآن موقفه من الرحيل عن الأهلي ولكنه ينتظر حتى يرى هل سيستمر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء أم سيرحل وفي حالة استمراره سيرحل اللاعب بالطبع في الصيف.

وكان فايلر هو من طالب برحيل صالح جمعة بسبب سلوكياته خارج الملعب وعدم التزامه داخل الملعب أو في التمارين مؤكدا إلى إدارة النادي أنه ليس في حاجة إليه في الموسم القادم.

ويحاول النادي الأهلي منذ فترة تجديد عقد رينيه فايلر لفترة أطول مع الفريق ولكن حتى الآن لم يتم حسم الأمر ولم يحسم المدرب السويسري مستقبله بعد وسط عروض من العديد من الأندية التي تريد التعاقد معه.