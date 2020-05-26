رياضة | شرط وحيد يجعل صالح جمعة يستمر مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر شرط وحيد يجعل صالح جمعة يستمر مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وضع صالح جمعة نجم النادي الأهلي شرط وحيد ليتخذ قرار الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكان النادي الأهلي قد استقر منذ فترة على رحيل صالح جمعة عن الفريق في الصيف القادم نظرا لعدم حاجة الفريق له في الموسم القادم.
ولكن لم يحسم صالح جمعة حتى الآن موقفه من الرحيل عن الأهلي ولكنه ينتظر حتى يرى هل سيستمر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء أم سيرحل وفي حالة استمراره سيرحل اللاعب بالطبع في الصيف.
وكان فايلر هو من طالب برحيل صالح جمعة بسبب سلوكياته خارج الملعب وعدم التزامه داخل الملعب أو في التمارين مؤكدا إلى إدارة النادي أنه ليس في حاجة إليه في الموسم القادم.
ويحاول النادي الأهلي منذ فترة تجديد عقد رينيه فايلر لفترة أطول مع الفريق ولكن حتى الآن لم يتم حسم الأمر ولم يحسم المدرب السويسري مستقبله بعد وسط عروض من العديد من الأندية التي تريد التعاقد معه.