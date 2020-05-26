رياضة | تطورات عودة الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات عودة الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، على تحديد موعد جديد، لاستئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، والذي توقف في منتصف شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن اتحاد الكرة يدرس امكانية استكمال دوري المحترفين، في بداية شهر أغسطس القادم.

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وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين حددت يوم 20 أغسطس القادم موعدًا مبدئيًا للاستكمال منافسات الدوري السعودي، ووفقًا للبروتوكول الطبي المتكامل.

ويبحث الاتحاد السعودي آلية عودة المحترفين الأجانب إلى المملكة، قبل حسم الموعد النهائي لعودة البطولة.

الجدير بالذكر أن الدوري السعودي قد توقف بعد انتهاء الجولة الثانية والعشرين، ويتصدر الهلال جدول ترتيب البطولة برصيد 51 نقطة، بعدما فاز في 15 مباراة، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف ، فيما يتواجد غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.