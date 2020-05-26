رياضة | بعد ارتباطه بالزمالك.. مقارنة رقمية بين المغربي وليد أزارو وثلاثي الهجوم الأبيض

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد ارتباطه بالزمالك.. مقارنة رقمية بين المغربي وليد أزارو وثلاثي الهجوم الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت أنباء قوية خلال الأيام الماضية عن اهتمام نادي الزمالك بالتعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الأهلي المعار للاتفاق السعودي، بعدما خرج الأخير من حسابات الجهاز الفني للأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر والذي يرفض عودة اللاعب بالموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي الزمالك يدرس الدخول في مفاوضات مع المغربي "أزارو" لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم خط هجوم الفريق الأبيض بالموسم الجديد، بعدما ابتعد اللاعب عن حسابات المارد الأحمر في الموسم المقبل، ويسعي لبيعه خلال الفترة القادمة خاصة وأن اللاعب تلقي عدة عروض جيدة للرحيل عن القلعة الحمراء.

وحدد النادى الأهلى 3 ملايين دولار قيمة الاستغناء عن المغربى وليد أزارو لأى نادى يرغب في التعاقد معه.

ويبحث الزمالك عن التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم خط هجوم الفريق بالموسم المقبل، بعد اقتراب الثنائي عمر السعيد وكابونجو كاسونجو من الرحيل عن الفريق لعدم اقتناع الجهاز الفني بمستواهم، ويسعي مسئولي القلعة البيضاء لضم مهاجم سوبر يقود الهجوم الأبيض مع المهاجم الشاب مصطفي محمد.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مقارنة رقمية بين المغربي وليد أزارو، وثلاثي هجوم الزمالك (مصطفي محمد – عمر السعيد – كابونجو كاسونجو) في الموسم الحالي:-

- وليد أزارو

انضم المهاجم المغربي إلي النادي الأهلي ف صيف 2017 قادمًا من الدفاع الجديدي، وخاض مع الفريق الأحمر 96 مباراة في مختلف البطولات بواقع (60 مباراة بالدوري – 26 بالبطولات الإفريقية – 3 بكأس مصر – 1 بكأس السوبر – 6 مباريات بالبطولة العربية)، ونجح في إحراز 44 هدفًا، وصنع 16 هدفًا.

كما خاض "أزارو" 7 مباريات مع الإتفاق السعودي بالموسم الحالي قبل توقفه، وسجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد، في 499 دقيقة لعب فعلية.

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- مصطفي محمد

يعد مصطفي محمد أحد أبناء قطاع الناشئين بنادي الزمالك لعب معارًا مع عدة أندية خلال المواسم الماضية، قبل عودته لقيادة الهجوم الأبيض بالموسم الحالي، وتألق بشكل لافت للأنظار وساهم بأهدافه في تحقيق عدة انتصارات حاسمة للفريق.

خاض "البلدوزر الجديد" مع الزمالك 13 مباراة في بطولة الدوري الممتاز، وسجل 5 أهداف، وصنع هدف وحيد، وحصل على إنذارين، بينما شارك في 12 مباراة في البطولات الإفريقية (11 في دوري الأبطال - 1 بكأس السوبر الإفريقي)، وسجل 6 أهداف وصنع هدفين، وحصل على إنذارين، كما لعب مباراتين بكأس مصر ومباراتين بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد.

- كاسونجو

انضم كابونجو كاسونجو للزمالك في صيف 2017 قادما من الإتحاد السكندري، وخاض مع الفريق 42 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 13 هدفا، وصنع 3 أهداف، وحصل على 4 انذارات، كما خاض 6 مباريات بالبطولات الإفريقية وسجل هدفين.

وشارك في 6 مباريات مع الفريق الأبيض ببطولة كأس مصر وسجل 4 أهداف، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة، وخاض 5 مباريات بالبطولة العربية وسجل 3 أهداف.

- عمر السعيد

انتقل "السعيد" لصفوف الزمالك في صيف 2018 قادما من نادي وادي دجلة، خاض 32 مباراة مع الفريق بالدوري الممتاز، سجل 6 أهداف، وصنع 5 أهداف، وحصل على 8 إنذارات، كما شارك في 5 مباريات بكأس مصر ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

خاض عمر السعيد 15 مباراة مع الزمالك بالبطولات الإفريقية، وسجل 4 أهداف، كما لعب 4 مباريات بالبطولة العربية ولم يسجل أي أهداف.