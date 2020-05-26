رياضة | الزمالك يحتفل بذكرى التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحتفل بذكرى التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل نادي الزمالك بالتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال نسختها الأخيرة، والتي كانت على حساب فريق نهضة بركان المغربي

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لبعض اللاعبين والكأس وكتبت : في مثل هذا اليوم من العام الماضي، كنا على موعد مع انطلاقة العاصفة البيضاء لحصد البطولات؛ بعد أن استطاع الزمالك حصد لقب البطولة الكونفدرالية، عقب فوزه على فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في يوم ٢٦ مايو ٢٠١٩،وذلك بعد تفوقه على نظيره نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما تعادل الفريقين بهدف لكل فريق في مجموع المباراتين.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب حضور جماهيري كبير وصل إلى ١٠٠ الف مشجع، حيث تواجدت جماهير الزمالك باعداد كبيرة في مدرجات وطرق ومداخل الملعب، ليسجل ستاد الجيش أكبر حضور جماهيري على مستوى مباريات الأندية.

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وفي سياق آخر ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رحيل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ولكن كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي الزمالك يرفضوا بشدة رحيل جنش خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بجانب رفض المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون رحيل الحارس الدولي لإحتياجه لخدماته.

وكان جنش قد تعرض لأصابة مع منتخب مصر العام الماضي أبعدته عن الملاعب لمدة تقترب للعام، وشارك محمد أبو جبل حارس للزمالك وأثبت قدراته خلال الفترة الماضية وتوج ببطولتى السوبر الإفريقي والمصري خلال الفترة الماضية.