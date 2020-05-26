رياضة | التشكيلة الرسمية لموقعة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر التشكيلة الرسمية لموقعة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، التشكيلة الاساسية لمباراة اليوم بين الفريقين في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري.

وجاءت تشكيلة دورتموند على النحو التالي:

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بوركي، بيشتشيك، أكانجي، هوميلز، حكيمي، ديلاني، داوود، جيريرو، براندت، هازارد وهالاند.

أما تشكيلة بايرن فجاءت كما يلي:

نوير، بافارد، بواتينج، ألابا، ديفيز، كيميتش، جوريتسكا، جنابري، كومان، مولر وليفاندوفسكي.