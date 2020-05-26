رياضة | الزمالك يرفض رحيل جنش

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفض رحيل جنش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رحيل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ولكن كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي الزمالك يرفضوا بشدة رحيل جنش خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بجانب رفض المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون رحيل الحارس الدولي لإحتياجه لخدماته.

وكان جنش قد تعرض لأصابة مع منتخب مصر العام الماضي أبعدته عن الملاعب لمدة تقترب للعام، وشارك محمد أبو جبل حارس للزمالك وأثبت قدراته خلال الفترة الماضية وتوج ببطولتى السوبر الإفريقي والمصري خلال الفترة الماضية.