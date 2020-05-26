رياضة | نجم باير ليفركوزن بديل ساني في مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم باير ليفركوزن بديل ساني في مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي حددت أحد نجوم الدوري الألماني من أجل التعاقد معه ليكون بديلاً لنجم المان سيتي الألماني ليروى ساني المتوقع رحيله إلى بايرن ميونخ الألماني في الصيف المقبل.
وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن إدارة مانشستر سيتي حددت الجامايكي ليون بيلي نجم باير ليفركوزن ليكون بديلاً لساني في الفريق السماوي في الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن القيمة السوقية الحالية لبيلي تبلغ 29.5 مليون يورو وذلك بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي وأوضحت أنه من المستبعد أن يوافق باير ليفركوزن على بيع نجمه الجامايكي بهذا المبلغ.
وكشفت الصحيفة البريطانية أن بيلي البالغ من العمر 22 عامًا شارك مع باير ليفركوزن في الموسم الحالي في 24 مباراة، استطاع خلالهم تسجيل سبعة أهداف وصنع هدف واحد.
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يخطط نادي بايرن ميونيخ الألماني للتعاقد مع ليروي ساني من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لبناء فريق قوي في الموسم الجديد لكن حلمه بات مهددًا بسبب 10 ملايين يورو للعملاق الإنجليزي.
وكشفت صحيفة كيكر الألمانية الرياضية أن ليروي ساني يفضل الانتقال إلى بايرن ميونيخ لكن مانشستر سيتي يطلب مبلغ 50 مليون يورو مقابل الاستغناء عن اللاعب بينما توقف عرض الفريق البافاري عند 40 مليون يورو فقط.
وأشارت الصحيفة في عددها اليوم إلى مبلغ العشرة ملايين يورو الفارق بين العرضين قد يعطل انتقال ساني إلى بايرن ميونيخ خاصة أن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ما زال يتحفظ على رحيل موهبة بحجم الدولي الألماني.