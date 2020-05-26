رياضة | نجم باير ليفركوزن بديل ساني في مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم باير ليفركوزن بديل ساني في مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي حددت أحد نجوم الدوري الألماني من أجل التعاقد معه ليكون بديلاً لنجم المان سيتي الألماني ليروى ساني المتوقع رحيله إلى بايرن ميونخ الألماني في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن إدارة مانشستر سيتي حددت الجامايكي ليون بيلي نجم باير ليفركوزن ليكون بديلاً لساني في الفريق السماوي في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن القيمة السوقية الحالية لبيلي تبلغ 29.5 مليون يورو وذلك بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي وأوضحت أنه من المستبعد أن يوافق باير ليفركوزن على بيع نجمه الجامايكي بهذا المبلغ.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن بيلي البالغ من العمر 22 عامًا شارك مع باير ليفركوزن في الموسم الحالي في 24 مباراة، استطاع خلالهم تسجيل سبعة أهداف وصنع هدف واحد.