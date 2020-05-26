رياضة | نجم جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نجم جديد من نجوم النادي الأهلي من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واستقر النادي الأهلي على رحيل أحمد الشيخ نجم الفريق في الصيف القادم نظرا لعدم حاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.

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كما أظهر أحمد الشيخ رغبة هو الأخر في الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري بسبب قلة مشاركته مع الفريق وعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي.

وسيبدأ مسئولو الأهلي فب تسويق احمد الشيخ في الفترة المقبلة للبحث عن عرض مناسب لضمه في الصيف القادم.

كما أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء أنه لا يمانع في بيع أحمد الشيخ في سوق الصيف القادم لأنه لا ينوي الاعتماد عليه في الموسم القادم وغير مقتنع به.